Atalanta, Gasperini 'Freuler fermo'

(ANSA) - ZINGONIA, 18 GEN - L'Atalanta, in vista della partenza anticipata (sabato mattina) per Frosinone, ha già un contrattempo: "Fino a stamattina stavano tutti bene, poi s'è fermato Freuler per una sospetta contrattura ed è da valutare domani", annuncia l'allenatore Gian Piero Gasperini. "Non sarà facile per domenica, però gli altri sono tutti a posto: se non giocasse Remo, ci sarebbero Pessina o Pasalic", prosegue il tecnico nerazzurro. Che non intende prendere l'impegno sottogamba: "Non sarà la penultima posizione dell'avversario di turno a pesare sul confronto: è chiaro che deve uscire da una situazione difficile, avendo vinto una sola partita, ma la differenza di punti non conta niente e le partite diventano decisive per tutti".