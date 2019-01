Spara a vicina e fugge per 3 giorni, arrestato in ospedale

E' stato arrestato Domenico Ferraro, 63 anni, ricercato da tre giorni per tentato omicidio. L'uomo, il 14 gennaio scorso, aveva sparato ai coniugi vicini di casa, a Imperia, ferendo in modo grave la donna. Secondo quanto appreso, Ferraro che è cardiopatico si è sentito male stamani a Sanremo per strada. Portato in ospedale, è stato riconosciuto e identificato da carabinieri e polizia che lo hanno dichiarato in arresto. Ferraro ora è piantonato in ospedale. E' stato lo stesso Ferraro a dichiarare la propria identità a carabinieri e polizia, chiamati dal personale medico dell'ospedale 'Borea' di Sanremo. Nei giorni scorsi, lo stesso avvocato di Ferraro aveva lanciato un appello al ricercato perché si costituisse, stanti le sue condizioni di salute. Ferraro infatti è cardiopatico e costretto a prendere numerose medicine.