Ponte: al via rimozione asfalto sul moncone ovest

La pioggia non ha ostacolato la prosecuzione delle opere propedeutiche alla demolizione di ponte Morandi. Le aziende che si stanno occupando dello smantellamento hanno iniziato il lavoro di rimozione dell'aslfalto sull'impalcato del moncone ovest del viadotto Polcevera. Oltre a questa operazione è in corso anche la rimozione dei new-jersey in cemento che si trovano tra le carreggiate. L'obiettivo è alleggerire la struttura in modo da iniziare, entro la fine della prossima settimana, lo smontaggio vero e proprio del viadotto. Si lavorerà, per questo, anche nel fine settimana.

Domani alle 16 in Comune ci sarà la firma del contratto unico per la demolizione e ricostruzione del viadotto. Ci saranno l'architetto Piano, il sindaco Bucci, il governatore Toti, i rappresentati delle ditte. Intanto è stato firmato in prefettura il protocollo d'intesa per prevenire l'infiltrazione criminale nei cantieri. Tra i punti, l'impegno del commissario a inserire in ogni contratto le clausole risolutorie a garanzia antimafia.