La Spezia, aumento multe bus turistici, più di 390 in 1 anno

Oltre 390 multe agli autobus turistici per le soste abusive nei pressi della stazione ferroviaria, più sanzioni per l'occupazione abusiva dei parcheggi riservati ai disabili (819) e più sequestri di contrassegni invalidi per l'uso improprio. Sono questi i dati più importanti forniti oggi dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che ha illustrato l'attività operativa del Comando di Polizia municipale spezzino. Polizia Municipale che, ha annunciato il sindaco, nei turni serali e in quelli di prevenzione è stata dotata di bastone telescopico e spray urticante.

Dai dati forniti sull'attività della polizia municipale si nota l'aumento esponenziale delle multe: triplicate le violazioni per abbandono o errato conferimento di rifiuti e aumentate (oltre 34 mila in un anno, 93 al giorno) le multe per le violazioni al codice della strada accertate dai vigili cui si aggiungono le 35 mila sanzioni emesse dagli ausiliari. In aumento anche denunce e arresti. Durante la conferenza stampa Peracchini ha anche annunciato che a breve verrà firmato il rogito e saranno avviati i lavori di ristrutturazione del nuovo Comando i polizia municipale. "L'auspicio - ha detto - è di inaugurarlo entro la fine dell'anno"