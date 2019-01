Auto a fuoco a Spezia, conducente salvo

I Vigili del Fuoco di Sarzana sono intervenuti nella zona industriale di Santo Stefano per l' incendio di un autovettura che ha preso fuoco mentre era in movimento. L'automobilista che la guidava è stato avvertito da altri guidatori che dal motore uscivano fiamme e si è subito fermato, riuscendo a mettersi in salvo. Il tempo di fermare il motore e il veicolo è stato immediatamente avvolto dalle fiamme.

La sala operativa è stata letteralmente sommersa di telefonate provenienti dagli automobilisti che transitavano sul raccordo autostradale. La squadra di Sarzana ha evitato che le fiamme si propagassero ad altre strutture. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione e la Polizia Locale di Santo Stefano.