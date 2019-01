Torna in Fiera Verona Motor Bike Expo

(ANSA) - VERONA, 15 GEN - Torna il Motor Bike Expo alla Fiera di Verona, che da giovedì 17 a domenica 20 gennaio diventa nuovamente la capitale delle due ruote. Il Salone internazionale della moto mira a fare del 2019 un'edizione da record, partendo dai numeri dell'edizione dell'anno scorso, quella del decennale: 167mila visitatori, 700 espositori, provenienti da tutto il mondo, distribuiti in sette padiglioni, per un totale di quasi 80mila metri quadrati di esposizione al coperto, oltre a 21mila metri quadrati di aree esterne dedicati a show ed esibizioni che animarono i quattro giorni di apertura. In mostra anche la 'Imperiale', una special per Genova costruita dall'officina Cmc Motorcycle di Milano, con il patrocinio di Moto Guzzi e il supporto di diversi marchi di accessori e abbigliamento del mondo moto italiano. Questa cafe racer con carrozzeria tutta di alluminio sarà messa all'asta e i proventi andranno a sostegno dei cittadini genovesi coinvolti dal crollo del Ponte Morandi.