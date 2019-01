Aus Open, esordio positivo per Fognini

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Esordio positivo per Fabio Fognini agli Australian Open. Il tennista ligure nel suo primo match ha battuto lo spagnolo Jaume Munar, numero 79 del mondo, che si è ritirato per un infortunio muscolare quando l'azzurro era già avanti di due set. Salgono così a quattro gli italiani chehanno passato il primo turno a Melbourne, ieri infatti si erano qualificati Seppi, Fabbiano e Travaglia.

Fognini partecipa per la 12ma volta agli Australian Open: in singolare vanta gli ottavi nel 2014 e lo scorso anno, oltre allo storico successo in doppio in coppia con Simone Bolelli nell'edizione 2015. Al secondo turno attende l'argentino Leonardo Mayer.