Agricoltore muore schiacciato da albero

(ANSA) - DEGO (SAVONA), 15 GEN - Un agricoltore in pensione, di 68 anni, è morto schiacciato dall'albero che stava tagliando.

E' accaduto nel pomeriggio in ValBormida, a Dego, in località Girini. La vittima è Franco Rognone. E' accaduto nel pomeriggio lungo una fascia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la Croce Bianca di Dego e l'automedica del 118.

E' stata la moglie dell'agricoltore a dare l'allarme, quando, una volta arrivato il buio, non ha visto il marito rientrare: è stata lei a trovato schiacciato dall'albero.