Genoa-Milan: Miccichè, 'anticipo non dipende da me'

Il presidente della Lega di Serie A Gaetano Miccichè ha risposto al sindaco di Genova Marco Bucci che chiedeva il ripristino della gara Genoa-Milan all'orario originario delle 21 anziché alle 15 del 21 gennaio, come disposto dopo le decisioni dell'Osservatorio delle manifestazioni sportive per motivi di ordine pubblico: "Mi trovo mio malgrado costretto a rappresentarle come la decisione di anticipare l'orario di disputa della partita, rispetto a quanto inizialmente previsto da questa Lega, sia dipesa esclusivamente da una precisa indicazione pervenuta dalle autorità responsabili della gestione dell'ordine pubblico - scrive Miccichè -, cui non abbiamo potuto fare altro che attenerci. Resta inteso, ovviamente, che in caso di modifica di tale orientamento non avremmo problemi a ripristinare quanto da noi originariamente programmato".