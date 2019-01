Entella,sede chiusa per appuntamento Storia

"Oggi chiuso per appuntamento con la storia. Forza Entella". Così recita un cartello appeso alla porta d'ingresso della sede del club a Chiavari (Genova), mobilitazione in vista degli ottavi di finale della Coppa Italia in programma stasera all'Olimpico con la Roma. Dipendenti e collaboratori della società stanno raggiungendo la capitale in pullman, viaggio pagato dalla società. Altri quattro sono in partenza in questi minuti verso Roma. Complessivamente saranno 700 i tifosi che saranno stasera sugli spalti dell'Olimpico: un 'esodo' da record per la storia del club che ha conquistato questo prestigioso appuntamento dopo aver battuto nel turno precedente il Genoa al Ferraris dopo i calci di rigore.