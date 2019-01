Tifosi,Genoa-Milan alle 15? Spalti vuoti

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - I tifosi del Genoa hanno annunciato che se la gara di serie A del 21 gennaio con il Milan verrà giocata alle ore 15 lasceranno "deserti" gli spazi che occupano solitamente, in prevalenza in Gradinata Nord. In un comunicato diffuso nel pomeriggio i tifosi rossoblù invitano tra l'altro la società a "tutelare gli interessi di tutti i suoi tifosi abbonati e non". "Siamo ostaggi della Lega Calcio, delle televisioni e degli osservatori vari - scrivono - queste decisioni allontanano la gente dagli stadi".