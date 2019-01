Samp: Giampaolo, C.Italia è occasione

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - "E' un'occasione per noi e per i nostri tifosi". Questo rappresenta, per il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, la Coppa Italia. I blucerchiati sfidano il Milan domani al Ferraris negli ottavi della competizione. La tifoseria blucerchiata ha lanciato l'appello nei giorni scorsi con striscioni appesi in città ("12-1, la nostra coppa") per riempire lo stadio. "I nostri tifosi sono un valore aggiunto e lo dico da quando sono arrivato. Giochiamo in casa ed è un vantaggio da non sottovalutare: so benissimo che l'ambiente ci tiene alla Coppa Italia e ce la giocheremo fino a quando avremo la possibilità".

Il Milan arriverà carico, ma Giampaolo va per la sua strada.

"Il Milan è costruito per vincere, non per partecipare: i rossoneri hanno disputato due finali di Coppa Italia in due anni, sarà una partita difficile, ma noi siamo pronti alla sfida. Sulla carta partiamo leggermente sfavoriti, ma giocando in gara unica al Ferraris si parte probabilmente con le stesse possibilità di vittoria".