Carige: chiesti 138 mln di danni a Berneschi e Menconi

Carige ha intentato un'azione di responsabilità per danni di immagine e patrimoniale per la cifra di 138 milioni all'ex presidente dell'istituto Giovanni Berneschi e all'ex presidente del comparto assicurativo Ferdinando Menconi per le malversazioni che un processo penale ha già sanzionato (8 anni e 7 mesi a Berneschi, 8 anni e 6 mesi a Menconi. Si tratta in primis delle compravendite immobiliari truffa gestite dall'allora comparto assicurativo le cui plusvalenze sono state riciclate in Svizzera. Sotto la gestione Berneschi la banca entrò tra le cinque più importanti in Italia, ma la appesantì di crediti irrecuperabili. I 138 milioni rappresentano sulla carta un valore quasi doppio in rapporto all'attuale capitalizzazione.