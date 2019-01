Samp: Andersen, spero imitare Skriniar

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - "Skriniar? Spero di fare lo stesso percorso anche io". Così il difensore della Sampdoria Joachim Andersen parla del difensore dell'Inter, cresciuto anche lui tra i blucerchiati, che potrebbe raggiungere a Milano alla fine della stagione: "Ho sentito e letto tante volte del paragone con Skriniar. Capisco il paragone: siamo stati tutti e due nello stesso club da giovani. Lui come me all'inizio non giocava e ora sta continuando a crescere diventando sempre più un grande giocatore". Il giovane danese piace molto in Inghilterra, anche al Tottenham. Servono 40 milioni per acquistarlo ma lui al momento si concentra solo sul presente: "Non so cosa succederà - ha detto -, io penso solo a fare il massimo. Poi certo è bello che altri club si interessino a me, ma ora penso solo a giocare bene qui, dove sono felice. Mi piace il calcio italiano, e la Samp ha un gran bel gioco".