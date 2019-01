Carige: Fi, nazionalizzazione provocazione

"La nazionalizzazione di Banca Carige annunciata ieri da Matteo Salvini e Luigi Di Maio (con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti perplesso), non è né necessaria, né auspicabile ed è solo l'ennesima provocazione di questo Governo di dilettanti allo sbaraglio che rischia, tra le altre cose, di aprire un altro fronte di scontro con l'Unione Europea, nell'esatto momento in cui questa sta sorvegliando attentamente l'andamento dei conti pubblici italiani". Lo afferma Renato Brunetta di Fi. "Non si capisce bene per quale motivo, infatti, i principali esponenti del Governo abbiano espresso la volontà di statalizzare la banca, improvvisandosi banchieri senza averne né le capacità né la conoscenza della normativa europea sui salvataggi bancari (direttiva BRRD)", conclude Brunetta.