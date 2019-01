Nuovi filobus e trasporto elettrico per la Spezia

Vale oltre 41 milioni di euro il progetto integrato che il Comune della Spezia ha presentato a un bando del ministero delle Infrastrutture e Trasporti che permetterà l'elettrificazione pressoché totale del trasporto pubblico in centro città. Non solo, nel progetto presentato stamani in conferenza stampa, anche l'ampliamento dei parcheggi di interscambio e il restyling della stazione ferroviaria di La Spezia Migliarina che diventerà punto di partenza e di arrivo del Cinque Terre Express. "Dopo l'approvazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile - ha spiegato il sindaco Pierluigi Peracchini - abbiamo con l'azienda Atc sviluppato un progetto che farà sì che cambi il volto della città, con una maggiore attenzione all'ambiente e ricollegandoci con la nostra storia".

Nel 1906 alla Spezia fu infatti inaugurata una delle prime filovie d'Italia. Tra gli interventi previsti il rinnovo del parco veicolari, con nuovi filobus da 12 e 18 metri, potenziando le linee filoviarie esistenti.