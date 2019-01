Nautica: Baglietto, certificato Iso a cantiere La Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 8 GEN - Il cantiere Baglietto, con sede a La Spezia, ha concluso con successo l'iter certificativo in relazione ad un Sistema di Gestione Aziendale Integrato per la Qualità secondo la norma ISO 9001:2015, ottenendo dal Rina il relativo Certificato di Conformità.

"La certificazione - sottolinea Baglietto - rappresenta un’ulteriore conferma del nostro impegno a dotarci di un sistema di gestione che confermi l'utilizzo delle migliori pratiche dedicate alla realizzazione di un prodotto di eccellenza". "Con la Certificazione ISO 9001 abbiamo aggiunto un altro importante tassello che va a rafforzare la reputazione di Baglietto in termini di affidabilità, qualità e innovazione –aggiunge Michele Gavino, CEO Baglietto –. Questo successo rappresenta per noi un punto di partenza e un valido strumento per la realizzazione di processi efficienti che soddisfino appieno le aspettative dei nostri clienti".