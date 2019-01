15% evasione biglietto bus centro Genova

Il 14,7% di evasione del pagamento del trasporto pubblico nel pieno centro di Genova è stato registrato nella giornata odierna nella fermata bus di piazza De Ferrari durante la prima verifica intensiva dei titoli di viaggio organizzata da Amt.

Su 759 passeggeri controllati, 112 non avevano pagato il titolo di viaggio. Diciotto i verificatori dei biglietti in campo che hanno controllato, dalle 7 alle 11.30, le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 36/, 37, 39 e 40. Trentadue dei 112 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l'oblazione di 41,50 euro. I controlli intensivi proseguiranno con cadenza settimanale, secondo il programma dell'azienda realizzato in stretto accordo con il Comune di Genova.