Striscioni Samp, '12-1 la nostra Coppa'

(ANSA) - GENOVA, 7 GEN - "12-1, la nostra Coppa": sono diversi gli striscioni apparsi a Genova e appesi dalla tifoseria della Sampdoria in vista della gara per gli ottavi di finale della Coppa Italia col Milan in programma sabato prossimo allo stadio Luigi Ferraris alle 18. Da Rivarolo a Quarto, passando Sampierdarena, il centro città e in via Gramsci, ben visibile transitando sulla Sopraelevata. Questa mattina la Genova blucerchiata si è risvegliata con un'autentica invasione di striscioni, un modo per caricare la squadra ma anche un appello per portare più gente possibile allo stadio per una manifestazione alla quale il club è particolarmente legato avendo vinto la Coppa Italia in quattro edizioni: 1984-85, 1987-88, 1988-89 e 1993-94. Nel precedente turno la squadra di Marco Giampaolo aveva battuto 2-1 la Spal mentre per il Milan quello di sabato sarà il debutto in questa edizione della Coppa Italia. La vincente affronterà nei quarti di finale la compagine che passerà il turno tra Napoli e Sassuolo.