Genoa: in arrivo Pezzella dall'Udinese

(ANSA) - GENOVA, 7 GEN - Un nome nuovo per la fascia sinistra del Genoa. E' quello di Giuseppe Pezzella, terzino sinistro dell'Udinese e della nazionale Under 21. Le due società sono ad un passo dalla definizione dell'accordo che prevede il prestito al Genoa con diritto di riscatto fissato a 7 milioni circa.

Ma non sarebbe l'unica operazione tra le due società visto che i bianconeri friulani allenati da Davide Nicola sarebbero interessati a Ervin Zukanovic, anch'egli terzino sinistro, che sta valutando se accettare o meno il passaggio all'Udinese.

Si allontana così Antonio Barreca il cui passaggio al Genoa sembrava cosa fatta ma che ha subito alcuni intoppi negli ultimi giorni. Intanto, seppur non ancora ufficializzato, primo allenamento agli ordini di Cesare Prandelli per il portiere brasiliano Jandrei che al termine della seduta odierna è partito con i compagni per il ritiro spagnolo di San Pedro del Pinatar.