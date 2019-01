Pallanuoto, Rapallo sfiora l'impresa

Sfiora l'impresa il Rapallo Pallanuoto, mancando per un soffio il primo trofeo di stagione: va alla Sis Roma la Coppa Italia di pallanuoto femminile 2018/2019. La squadra giallorossa, davanti al folto pubblico del centro federale di Ostia, si è aggiudicata la combattuta e avvincente finale che si è chiusa sul 6-5. Al Rapallo resta la grande soddisfazione di aver conquistato la finalissima dopo aver superato (per la seconda volta consecutiva dopo il match di campionato) l'Ekipe Orizzonte in semifinale dopo i tiri di rigore. Forse proprio il grande dispendio di energie fisiche e mentali durante la partita di ieri ha inciso sul match odierno, che le gialloblu hanno tuttavia disputato dando prova di grande carattere.