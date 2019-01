In 213 al cimento invernale di Imperia

Sono stati 213 i temerari che oggi, alla Spiaggia d'Oro di Imperia, hanno sfidato l'acqua gelida per il tradizionale cimento invernale, il tuffo propiziatorio in mare avvenuto a una temperatura dell'acqua di circa 15 gradi.

Dopo alcuni minuti di riscaldamento sotto a un bel sole, i protagonisti del cimento si sono gettati in mare per accogliere nuotando il 2019. Il partecipante arrivato da più lontano è un venezuelano, la donna è un'ucraina. Il nuotatore più anziano è Salvatore Lombardo, di 85 anni, la donna con più primavere alle spalle Giuseppina Valenti, di 83 anni. Il più piccolo partecipante è stato Matteo Crescente, nato il 31 luglio del 2012.