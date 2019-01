Criscito, fiduciosi se restano i big

"Speriamo di non perdere giocatori come Kouamé, Romero e Piatek perché sono elementi che ci servono e possono fare la differenza". Mimmo Criscito, capitano del Genoa, commenta così il mercato di gennaio che ha visto le big tuffarsi sui gioielli rossoblù. "Ma il presidente sa cosa deve fare ed è ambizioso, vuole portare il Genoa in alto - ha aggiunto Criscito a margine di un evento di beneficenza per le zone colpite dal crollo di Ponte Morandi -. Il nostro obiettivo adesso è far si che sia un anno positivo. Tutti noi vogliamo fare un girone di ritorno molto buono". Il Genoa riprenderà domani al Signorini per proseguire poi nel ritiro in Spagna.

"Questa squadra ha solo bisogno di fiducia perché ci sono giocatori di qualità ed esperienza. Piatek? Già in ritiro si vedeva che era un grande giocatore e lo ha dimostrato, speriamo adesso che anche Kouamé dopo le ottime prestazioni possa fare qualche gol in più".