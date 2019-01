Sanremo, Bisio e Raffaele con Baglioni

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Claudio Bisio e Virginia Raffaele saranno sul palco dell'Ariston con Claudio Baglioni. L'annuncio è atteso per mercoledì 9 gennaio, alla tradizionale conferenza stampa pre-festival (5-9 febbraio) ma non ci sono più dubbi sulla nuova coppia di conduttori che affiancherà quest'anno il 'dirottatore artistico' dopo il binomio vincente Favino-Hunziker dell'edizione 2018. Una coppia che promette scintille, ironia, genialità. Entrambi sono già stati al festival in veste di ospiti. Bisio sorprese l'Ariston nel 2013, anno delle contestazioni a Maurizio Crozza, con un monologo politico.

Virginia Raffaele, dopo aver lasciato il segno al Sanremo di Carlo Conti con le sue parodie, nel 2018 è tornata a Sanremo nei panni di se stessa. Tra i superospiti rumors su Laura Pausini con Biagio Antonacci, e Andrea Bocelli, che potrebbe cantare con il figlio Matteo o con la star britannica Ed Sheeran, con cui ha duettato in "Sì", Ligabue, Giorgia, Mannoia, Jovanotti