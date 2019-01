Saldi, avvio 'abbastanza buono'

(ANSA) - GENOVA, 5 GEN - Avvio dei saldi "abbastanza buono" scrive Fismo Confesercenti in una nota commentando l'affluenza nei negozi di Genova per la prima giornata di ribassi. "In centro storico abbiamo avuto una mattinata tranquilla, mentre il pomeriggio è stato più vivace: l'avvio è abbastanza positivo, grazie anche ai tanti turisti - ha detto Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Genova - Per un bilancio più attendibile, come da tradizione, ci sarà comunque da aspettare almeno fino al prossimo fine settimana, con il ritorno dalle vacanze di tanti nostri concittadini". Da zona a zona l'affluenza è stata diversificata: benissimo il centro e via Xx Settembre e poco movimento, invece, a Certosa, il quartiere che più di tutti paga gli strascichi del crollo del ponte Morandi: "La prima giornata è stata piuttosto tranquilla, ma siamo in linea con l'anno scorso - ha detto il presidente del civ ViviCertosa Enzo Greco -. Confidiamo nell'aiuto dei tutti i genovesi che in questi mesi difficilissimi ci sono sempre stati vicini".