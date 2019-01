Pontile rotto, Befana su gozzo via terra

Il pontile è rotto e la Befana arriverà su un gozzo via terra invece che dal mare. Accade a Rapallo dove, a causa della mareggiata che a ottobre ha devastato il porto Carlo Riva e provocato danni al lungomare, la Befana non potrà arrivare via mare, come tradizione, su un gozzo d'epoca a vela latina. Non tradirà comunque le attese di migliaia di bambini: la vecchietta si presenterà come ogni anno al chiosco della musica per distribuire regali sempre a bordo di un gozzo ma via terra (appuntamento alle 10). L'imbarcadero, dove fino allo scorso anno la vecchina arrivava a bordo di una imbarcazione del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, è stato distrutto dagli yacht che sono andati alla deriva in balia delle onde e non è possibile accostarsi con le barche. Per questo, il Circolo Pescatori, presieduto da Riccardo Repetto, ha cambiato in corsa i programmi e invece di muoversi via mare porterà la vecchina ai bambini su un gozzo da regata del circolo, sistemato su un carrello stradale e spinto dai vogatori.