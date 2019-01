Sampdoria pensa al ritorno di Gabbiadini

(ANSA) - GENOVA, 4 GEN - La Sampdoria pensa al ritorno di Manolo Gabbiadini, già blucerchiato dal 2013 al 2015.

L'attaccante ormai ha deciso, vuole lasciare il Southampton dove era arrivato nel gennaio del 2017 dal Napoli: complessivamente ha vestito la maglia del club inglese in 51 occasioni ma negli ultimi mesi ha avuto sempre meno spazio. Si può ragionare su un prestito con diritto di riscatto e il suo arrivo andrebbe a modificare il reparto arretrato dove potrebbe partire a questo punto Gregoire Defrel che piace al West Ham. Il francese autore di un ottimo avvio di campionato con cinque reti nell'ultimo periodo non ha avuto molte occasioni dal primo minuto e Gianluca Caprari lo ha superato nelle gerarchie offensive. Oppure in alternativa potrebbe essere destinato alla cessione in prestito il giovane polacco Dawid Kownacki che è stato richiesto da Empoli e Chievo. Certo è che Gabbiadini può diventare un possibile rinforzo della Sampdoria.