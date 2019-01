Carige: Di Maio, non sono preoccupato

"Stiamo seguendo con molta attenzione la vicenda". Così il vice premier Luigi Di Maio in merito all'intervento della Bce che ha commissariato Carige dopo il mancato via libera dell'assemblea all'aumento di capitale, 'stoppato' dal socio di maggioranza Malacalza (27,7%), e le dimissioni dei componenti del cda. Di Maio si è detto "non preoccupato di quanto sta avvenendo".