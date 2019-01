Bce pone Carige in amministrazione straordinaria

Il cda di Banca Carige è decaduto, in seguito alle dimissioni di altri quattro consiglieri, tra cui il presidente Pietro Modiano e l'ad Fabio Innocenzi, comunicata lo scorso 31 dicembre. Le autorità di vigilanza dovrebbero procedere alla nomina di una terna di commissari, tra cui lo stesso Modiano e Innocenzi, a cui affidare la messa in sicurezza della banca, scossa dal no della famiglia Malacalza all'aumento di capitale. Banca Carige conferma che è stata posta in amministrazione straordinaria da parte della Bce. Lo si legge in un comunicato dell'istituto, nel quale si specifica che i commissari sono Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener mentre è stato nominato un comitato di sorveglianza composto da tre membri: Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti. La banca sottolinea come sia "garantita la consueta operatività senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti".

L'amministrazione straordinaria "semplificherà e rafforzeràla governance di Carige e di conseguenza l'esecuzione della strategia in un quadro di sana e prudente gestione". Lo afferma il commissario ed ex presidente di Carige, Pietro Modiano.

"Come sempre monitoriamo da vicino gli sviluppi nel settore bancario Ue, Italia inclusa", per questo "prendiamo nota della decisione della Bce, nella sua capacità di supervisore, di nominare un amministratore temporaneo per Carige" in quanto "si tratta di uno degli strumenti a disposizione" grazie all'Unione bancaria. Così un portavoce della Commissione Ue all'ANSA sulla situazione della banca Carige.

La bocciatura dell'aumento di capitale di Carige "è la prova che il meccanismo di governo complessivo si è inceppato, per cui questo provvedimento è l'unica cosa che poteva essere fatta. Noi lo condividiamo in quanto servirà a portare avanti il progetto originario" che prevede l' "aggregazione con un'altra banca". Lo sottolinea all'ANSA il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone. "Siamo fiduciosi che i commissari, con il controllo delle autorità, porteranno avanti rapidamente questo progetto".

"Ho sentito stamani il neo-commissario Pietro Modiano e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha assicurato grande attenzione da parte del Governo alla vicenda e all'economia ligure in generale, come ha dimostrato il Decreto Genova". Lo ha scritto il governatore Giovanni Toti oggi pomeriggio via fb dopo che l'istituto è stato posto in amministrazione straordinaria da parte della Bce.

"Banca Carige è un elemento fondamentale per il territorio genovese e ligure. L'amministrazione comunale è disponibile a fare tutto ciò che possa essere necessario e nelle sue competenze per salvaguardare il futuro della banca, fiduciosi che il periodo di commissariamento sia breve". Lo dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci in una nota, dopo il commissariamento dell'istituto.