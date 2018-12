A Palazzo Reale ingressi record nel 2018

Il 2018 si chiude con lo storico risultato di 114mila ingressi per il Palazzo Reale di Genova, grazie a una serie di mostre importanti e a oltre un centinaio di eventi svolti nel corso dell'anno: da aperture straordinarie a concerti, da presentazioni di volumi ad attività per le famiglie e le scuole, da specifici progetti legati al tema dell'accessibilità a percorsi a tema. Lo comunica il museo con un primo bilancio sintetico dell'anno. Durante le festività nel Salone da Ballo di Palazzo Reale è esposto il dipinto di Domenico Parodi raffigurante l'Adorazione dei pastori con i santi Vittore, Corona e un devoto detto il Presepe di San Giuseppe. L'opera, realizzata tra la fine degli anni ottanta del XVII secolo e l'inizio del decennio seguente, riproduce la pala d'altare eseguita da Jacopo da Ponte detto il Bassano per l'altar maggiore della chiesa di San Giuseppe a Bassano del Grappa. Fino al 10 marzo, poi, prosegue la mostra dedicata allo scultore ligneo Anton Maria Maragliano.