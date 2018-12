Un Genoa timido salvato dai pali fa 0-0

Un Genoa timoroso e mollo nel primo tempo e più determinato nella ripresa non va oltre lo 0-0 con la Fiorentina. Anzi a salvare la squadra di Prandelli ci pensano i pali, due colpita dalla Viola nel primo e nel secondo tempo con Mirallas (39') e Chiesa (15'). Il primo tempo del grifone è da dimenticare. La Fiorentina sciupa con Simenone la palla del vantaggio dopo appena due minuti, poi Radu compie due parate su Chiesa e Edimilson, mentre i rossoblù fanno veramente poco per impensierire la difesa toscana. Nella ripresa il Genoa mostra un piglio diverso, è più in partita e si fa anche pericoloso come dimostrano le occasioni avute da Kouame e Piatek all'8' e al 33'.