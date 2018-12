Calcio: Pioli furioso, 'Rigore c'era, vogliamo rispetto'

"Pretendo rispetto. Siamo la Fiorentina, dobbiamo essere trattati come le altre squadre. Sono stati fischiati rigori per fallo di mano molto meno evidenti di questo". E' furioso Pioli per la decisione di Massa di non dare rigore alla Fiorentina per un presunto fallo di mano di Veloso in area al 68' e anche per la decisione dell'arbitro imperiese di espellere il tecnico. "Ho solo aperto le braccia uscendo di poco dall'area tecnica - ha detto - non ho aperto bocca. E' stata un decisione sbagliata".

Prandelli parla di fortuna. "Quello di oggi è stato un punto prezioso. Siamo stati fortunati - ha detto - visto che siamo stati in balia della Fiorentina per tutto il primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo modificato l'assetto visto che nei primi 45' gli esterni erano troppo bassi e non riuscivamo a toccare palla e è andata meglio".

Al di là dell'analisi tecnica della gara, per Prandelli è stata anche la partita delle emozioni: "Sì - ha detto - è stata una bella emozione. Alcuni di loro li conosco da tanto tempo, ci siamo abbracciati e ci siamo commossi ma poi sono stato un avversario leale e ho cercato di portare a casa il risultato".