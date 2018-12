Una bella Samp spaventa la Juventus

Juve batte Sampdoria 2-1. Queste le reti: nel pt, 2' Ronaldo e 33' Quagliarella (rigore); nel st 20' Ronaldo (rigore). Al 92' è stato annullato un gol alla Samp, di Saponara, dopo che l'azione è stata rivista dall'arbitro Valeri alla Var per un fuorigico dello stesso fantasista blucerchiato. I bianconeri chiudono così' il girone di andata a 53 punti, un record.

E' una bella Sampdoria quella vista allo Stadium. La squadra di Giampaolo spaventa i bianconeri e resta sempre in partita, grazie all'eterno Quagliarella, a segno per la nono giornata consecutiva. Ottima organizzazione di gioco, grande circolazione di palla e qulità di giocate sono le armi che hanno fatto faticare i bianconeri. La Sampdoria, giocando alla pari con la prima della classe, dimostra di valere la sua classifica che con 29 punti le permette di sognare un posto in Europa.

Tweet polemico della Sampdoria al termine della partita persa per 2-1 in casa della Juventus, con il gol del pareggio doriano di Saponara annullato in pieno recupero dal Var. "Finisce 2-1 a Torino - scrive il club sul social -. Con un rigore discutibile di Ronaldo e l'aiutino del Var, Juve-Samp si conclude con la vittoria dei bianconeri. Doria beffato".