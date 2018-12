Autostrada Serravalle sospende aumenti

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - La società autostradale Milano Serravalle-Milano Tangenziali ha deciso di sospendere fino al prossimo 31 gennaio l'adeguamento tariffario riconosciuto per il 2019. Lo annuncia spiegando che la questione sarà oggetto di un confronto tra il Cda e gli azionisti essendo la Serravalle "un'azienda a prevalente partecipazione pubblica". La sospensione dell'adeguamento tariffario riconosciuto in sede ministeriale - spiegano in Serravalle - deriva anche dalla "volontà di compensare, almeno in minima parte, i disagi arrecati all'utenza dalla chiusura parziale della Tangenziale Ovest di Milano, disposta per effettuare interventi di manutenzione straordinaria al viadotto di Rho".