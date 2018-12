Tifoso morto: Giampaolo, servono regole

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - "Gli scontri di Milano? Il mio commento si andrebbe ad aggiungere a tantissimi altri e così non si va da nessuna parte: non voglio accodarmi. Ci vogliono le regole e il rispetto, altrimenti tra un mese sarà tutto dimenticato e se ne riparlerà soltanto quando accadrà di nuovo".

Così l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, durante la conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve, ha parlato degli scontri a Milano prima della partita Inter-Napoli che hanno portato alla morte di un tifoso.