Samp: Giampaolo,Juve? Giusta presunzione

"Dobbiamo essere presuntuosi il giusto e bravissimi sul piano del possesso: servirà una partita straordinaria per portare a casa un risultato". La Samp, quinta in classifica e reduce da tre successi consecutivi, mette nel mirino la Juve e sogna l'impresa domani a Torino, tuttavia Marco Giampaolo sa benissimo le insidie della sfida alle quali si devono aggiungere i problemi in infermeria: "La formazione la fa il dottore", scherza, ma non troppo il tecnico. Di certo, a centrocampo ci sono diversi acciaccati e quindi si aspetterà l'ultimo momento per capire. Anche Ramirez non è al massimo, in attacco Defrel dovrebbe fare coppia con Quagliarella: "Spero di recuperarne almeno due o tre, ma domani giocheremo a mezzogiorno. Stasera abbiamo una riunione col medico". I blucerchiati possono schierare un Quagliarella che sta vivendo un momento magico ma dall'altra parte occhi su CR7. "Incontrarlo è stimolante - continua Giampaolo - ma non c'è solo lui: il potenziale offensivo è straordinario da parte dei bianconeri".