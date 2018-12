Ferrero, 'Se batto Juve mi faccio capelli come Nainggolan'

"Sono un uomo che ha tanti capelli, sono sempre stato un capellone, ma se vinciamo contro la Juve me li taglio tutti. Mi faccio i capelli come Nainggolan". Così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria in vista del match domani a mezzogiorno a Torino con la Juventus. Una bizzarra promessa che in caso di tre punti "rischia" di far comparire sulla testa del presidente una cresta bionda sul cranio rasato come il giocatore dell'Inter. (ANSA).