Samp; ex ad Carige nuovo vice presidente vicario

Definito il nuovo cda della Sampdoria. Vicepresidente vicario è stato nominato l'ex amministratore delegato di Banca Carige Paolo Fiorentino, che si occupò della Roma come rappresentante di UniCredit prima della cessione agli americani. Diventa vice presidente Antonio Romei, braccio destro di Massimo Ferrero fino ad oggi come legale rappresentante della Sampdoria. "Ho voluto fare questa operazione per dare un segnale. Sono un presidente molto serio ma anche bizzarro e la Sampdoria è la mia vita. Sto rilanciando il club e voglio ringraziare anche tutti i tifosi che mi offendono tutte le settimane", ha detto Ferrero a Radio1Sport. Al posto dei consiglieri dimissionari Vanessa Ferrero, Giorgio Ferrero e Andrea Diamanti sono entrati l'avvocato Gianluca Tognozzi, il commercialista Adolfo Praga, il medico Paolo Repetto attualmente nel Cda dell'Istituto Gaslini e Giovanni Invernizzi, 23 stagioni in blucerchiato, campione d'Italia con la Sampdoria, attuale responsabile del Settore Giovanile della società. (ANSA).