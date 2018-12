Turismo: Toti, 2018 per Genova si chiuderà in crescita

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 27 DIC - "È una stima basata sul volo dei gabbiani o su qualche brutto sogno della notte precedente? Io credo che Genova chiuderà in crescita e la Liguria in sostanziale pareggio": Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti risponde così, a pochi passi dalla passerella pedonale per Portofino dove si trovava per un sopralluogo, agli albergatori genovesi che hanno lamentato un calo di prenotazioni del 30 per cento a Capodanno. "Il 2018 è un anno in crescita rispetto al 2017 che è stato un anno di straordinaria crescita - ha detto Toti -. Gli investimenti pubblici ci sono stati, eventi promozione e infrastrutture. Ora tocca ai privati rimboccarsi le maniche dimostrare di essere coraggiosi imprenditori in grado di aumentare la qualità dell'offerta come stiamo cercando di fare noi".(ANSA).