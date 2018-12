Saldi: a Spezia taxi a due euro

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 DIC - Per saldi con il taxi, a prezzo vantaggioso. E' la proposta del Comune della Spezia che insieme a Cna e Confartigianato hanno presentato il servizio di shopping taxi con l'obiettivo, ha spiegato in conferenza stampa il sindaco Pierluigi Peracchini, di rendere ancora più facilmente raggiungibili i negozi del centro città. Chi verrà alla Spezia per effettuare compere non dovrà preoccuparsi così di cercare un parcheggio in centro. Gli shopping taxi sono due vetture da otto posti che effettueranno partenze ogni 30 minuti dai parcheggi di interscambio, nella prima periferia, effettuando itinerari e fermate nelle vie degli acquisti. La corsa costerà 1,99 euro a persona andata e ritorno, gratuita per i bambini. Il servizio, dal 5 gennaio al 16 febbraio, sarà a disposizione le prime due domeniche e tutti i sabato pomeriggio.