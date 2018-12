MillionDAY regala un milione a Savona

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - MillionDAY, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, ha portato una vincita da un milione di euro a Savona il 21 dicembre scorso. Lo rende noto Lottomatica. Il fortunato giocatore ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 9, 10, 15, 20 e 53.

La vincita è stata conseguita nella ricevitoria del "Sig. Paolo Olimpo Paolo in via Pietro Giuria, 42/R".

A 10 mesi dal lancio del gioco è la 41/ma vincita del massimo importa, a cui ne è seguita un'altra a Roma.

Per giocare al MillionDay basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 sulla schedina dedicata da un euro. L'estrazione avviene una volta al giorno. Il gioco prevede premi anche chi indovina 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti.