Quagliarella-Ramirez, 2-0 al Chievo

Dopo Parma e Empoli ancora un successo per la Samp di Giampaolo che batte 2-0 al Ferraris un buon Chievo con reti dell'highlander Quagliarella e di Ramirez.

Dopo un primo tempo abbastanza noioso e comunque senza emozioni, la Sampo cambia registro nella ripresa anche grazie all'inserimento di Ramirez al posto di un assente Saponara.

Fabio Quagliarella trova il gol con una fantastica giocata di tacco su assist di Ramirez. E' l'ottava rete consecutiva, l'11° totale per il capitano. Poco dopo il raddoppio di Ramirez: traversone basso di Murru e girata in porta dell'uruguaiano. Il Chievo non riesce a reagire e viene ulteriormente spaventato dal bolide di Quagliarella che su punizione fa tremare la traversa.

La formazione di Giampaolo vola così in classifica.