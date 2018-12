Genoa ci prova ma Cagliari non perdona

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Un buon Genoa perde 0-1 nella trasferta in Sardegna contro il Cagliari dell'ex Pavoletti. Dopo l'ottima prestazione offerta contro l'Atalanta sabato scorso, Prandelli non riesce a fare il bis. Decide un gol di Farias al terzo minuto di recupero del primo tempo. La squadra ligure è sfortunata e non riesce a trovare la via della rete nonostante Piatek, sempre pericolosissimo, abbia lavorato molto in avanti.

Dopo il prezioso successo ottenuto in casa contro l'Atalanta Prandelli ha cambiato l'undici iniziale: dentro Pedro Pereira e Sandro, fuori Kouamè e Veloso mentre tra le fila dei padroni di casa recupera l'ex Pavoletti. Il Genoa fa uscire il carattere e Pereira e Piatek sono la spina nel fianco della difesa cagliaritana. Ma passano i minuti e i padroni di casa salgono d'intensità: al 48' pt un traversone dalla destra per Farias che di piede conclude sul primo palo porta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa, il Genoa attacca a testa bassa ma la difesa del Cagliari resta sempre attenta.