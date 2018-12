Piccoli azionisti Carige scrivono a Mattarella e Conte

(ANSA) - GENOVA, 25 DIC - L'associazione Piccoli Azionisti di Banca Carige ha inoltrato ieri due lettere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al premier Giuseppe Conte "per rivolgere un appello a intervenire nella complessa vicenda di Banca Carige onde evitare gravi danni per il futuro della Banca, azionisti tutti, territori ove opera, dipendenti e clienti". Lo scrive in una nota il presidente Silvio De Fecondo.