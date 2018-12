Spezia-Palermo 1-1

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 DIC - Il Palermo non va oltre il pari contro lo Spezia e perde l'occasione di allungare sulle inseguitrici. Al 'Picco' finisce 1-1, con i liguri che per lungo tempo si fanno preferire alla capolista. Partita vivace fin dalle prime battute: all'8' Jajalo impegna Lamanna alla parata in tuffo, tre minuti più tardi è Gyasi a sprecare a tu per tu con Brignoli. I siciliani passano in vantaggio al 25' con Falletti, che insacca scavalcando Lamanna in uscita con un morbido pallonetto a conclusione di una bella azione orchestrata da Jajalo e Moreo. Lo Spezia non demorde e al 35' conquista il pareggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bartolomei da fuori area calcia al volo e Capradossi, a pochi metri dalla porta, devia in rete. Nel finale di frazione, al 43', è Brignoli a salvare i suoi con un doppio intervento sulle conclusioni di Gyasi e Mora. Nella ripresa il Palermo cerca di sfruttare le palle inattive senza mai inquadrare lo specchio della porta mentre al 39' è Trajkovski a provarci da fuori area, senza fortuna.