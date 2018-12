Rixi,in maxiemendamento più soldi Genova

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Con il maxi emendamento alla manovra #finanziaria, approvato questa notte in #Senato, arrivano ulteriori risorse per Genova e per la Liguria". Lo scrive sulla sua pagina Fb il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi che ricorda gli "8 mln per la realizzazione di opere a mare sulle coste liguri danneggiate dalle mareggiate di ottobre" e i "110 milioni per la Zona franca urbana nelle aree interessate dal crollo del #ponteMorandi" oltre ai "160 milioni di euro per il settore dell'autotrasporto, distribuiti tra il 2019 e il 2020".