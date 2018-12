Rixi, fondi per ribaltamento a mare Fincantieri

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - I 200 milioni destinati all'Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, tra il 2019 e il 2022, previsti in Manovra "consentiranno la realizzazione del ribaltamento a mare di #Fincantieri a Sestri Ponente, atteso da anni e che consentirà di rendere ancora più competitivo il sito genovese". Lo scrive in una nota il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi in un post su Fb.

Rixi si e' detto "pronto a convocare le parti già a gennaio per discutere le proposte sul progetto definitivo".