Manovra, fondi per distaccamento Vvf

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - "Un nuovo distaccamento per i Vigili del Fuoco di Genova. Il Governo ha inserito nel testo della legge di bilancio l'emendamento proposto dalla Lega e voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini con cui vengono stanziati un milione e 600 mila euro per la costituzione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco a levante del capoluogo ligure, oltre che per l'incremento delle dotazioni di mezzi per il soccorso tecnico urgente". Lo scrive in una nota il senatore Stefano Candiani, sottosegretario al Ministero dell'Interno con delega ai Vigili del Fuoco che ha espresso "soddisfazione" per "l'apertura di questo presidio" che "risponde alle necessità geografiche e strutturali del territorio e è atteso in città da decenni". Analoga soddisfazione è stata espressa da un altro senatore della Lega, Francesco Bruzzone.