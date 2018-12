Carige: cda riafferma massimo impegno

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Banca Carige, bocciato l'aumento di capitale, non sembra avere per ora un piano B. Il cda, che si è riunito "per valutare le delibere dell'assemblea e le motivazioni che ne sono alla base", "riafferma - si legge in una nota - il proprio massimo impegno a tutelare gli interessi dei clienti, degli azionisti e di tutti gli stakeholder della Banca". Il Presidente e l'amministratore delegato, precisa la nota, riferiranno alle Autorità gli esiti dell'assemblea del 22 dicembre. (ANSA).