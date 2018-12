Genoa, contro Atalanta prima vittoria dell'èra Prandelli

Prima vittoria del Genoa di Prandelli al Ferraris contro l'Atalanta che termina la partita in nove uomini per l'espulsione di Palomino all'82' e di Toloi al 93'. Apre le marcature l'autogol proprio di Toloi (gol rivendicato da Piatek) al termine della prima frazione di giovo. Nel secondo tempo Zapata pareggia i conti ma Lazovic e uno splendido gol di un super Piatek chiudono la partita. Prima della gara la Gradinata Nord ha protestato contro gli arbitri italiani dopo il rigore clamorosamente negato all'Olimpico: i tifosi hanno voltato per qualche istante le spalle al campo.